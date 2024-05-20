Eskişehir'de izinsiz kazı yaparken yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Paletli kepçeyle kazı yapılan alanda, dedektör ve kazma gibi malzemeler de ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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