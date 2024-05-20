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        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:59 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:59
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        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü üyeleri ile terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, çalışmalar kapsamında, Kars Ağır Ceza Mahkemesince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesinin Seyitgazi ilçesine geleceği bilgisine ulaştı.

        Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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