Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü üyeleri ile terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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