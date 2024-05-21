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        Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:07
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        Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları ve uyuşturucu kullandıkları bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların evleri ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 sikke, 6,8 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, bir adet sentetik ecza hap ve iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet", "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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