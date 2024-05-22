Eskişehir'de asayiş

Şehir merkezinde trafik ekiplerince ana arterlerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 27 aracı kontrol eden ekipler, çeşitli ihlallerden 9 sürücüye 10 bin 164 lira cezai işlem uyguladı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kanlıkavak Parkı, Millet Bahçesi ve Dedekorkut Parkı'nda halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulamalar yapıldı. Denetimlerde 41 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Ekiplerce çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen S.Y. ile 20 yıl 3 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. yakalandı.

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