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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:21
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince aranan şahıslara yönelik denetimler yapıldı.

        Ekiplerce çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen S.Y. ile 20 yıl 3 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. yakalandı.

        2 firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Asayiş uygulaması

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kanlıkavak Parkı, Millet Bahçesi ve Dedekorkut Parkı'nda halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulamalar yapıldı. Denetimlerde 41 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

        - Trafik denetimleri

        Şehir merkezinde trafik ekiplerince ana arterlerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 27 aracı kontrol eden ekipler, çeşitli ihlallerden 9 sürücüye 10 bin 164 lira cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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