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        Eskişehir'de tartıştığı kişiye saldıran kadın yakalandı

        Eskişehir'de, 2 çocuğuyla birlikte bindiği tramvayda tartıştığı kişilere elindeki plastik su şişesiyle vurmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülenen kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:44
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        Eskişehir'de tartıştığı kişiye saldıran kadın yakalandı
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        Eskişehir'de, 2 çocuğuyla birlikte bindiği tramvayda tartıştığı kişilere elindeki plastik su şişesiyle vurmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülenen kadın gözaltına alındı.

        Önceki gün kent merkezinde 2 çocuğuyla tramvaya binen Suriye uyruklu R.M, bir süre sonra tramvaydaki diğer yolcularla tartışmaya başladı.

        Çevresindekilere hakaretlerde bulunan R.M'nin elindeki plastik su şişesiyle kadın yolculara vurmaya çalıştığı anlar, bir başkası tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        R.M. diğer yolcuların tepkisi üzerine Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Durağı'nda tramvaydan indirildi.

        Söz konusu görüntünün sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla R.M'yi gözaltına aldı.

        Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan R.M, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan R.M, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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