Eskişehir'de tartıştığı kişiye saldıran kadın yakalandı

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan R.M, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Çevresindekilere hakaretlerde bulunan R.M'nin elindeki plastik su şişesiyle kadın yolculara vurmaya çalıştığı anlar, bir başkası tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Önceki gün kent merkezinde 2 çocuğuyla tramvaya binen Suriye uyruklu R.M, bir süre sonra tramvaydaki diğer yolcularla tartışmaya başladı.

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