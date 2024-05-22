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        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:26
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        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
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        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Dolu ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

        Yağış nedeniyle tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi.

        Trafik polisleri seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Ekipler, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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