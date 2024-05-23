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        Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:47
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        Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ahmet A. (61) idaresindeki 26 S 0517 plakalı personel servisi, Eskişehir-Ankara kara yolunun 71 Evler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Cabbar T. (49) yönetimindeki tırla çarpıştı.

        Personel servisinde bulunan yolcular Mehmet Emin S, Eyüpcan A, Nadiye Ç, Deniz A, Mustafa Ü, Berke Can Ç, Erhan A. ve Miraç Asil B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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