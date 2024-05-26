Eskişehir'de gençler halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi

Etkinliğin sonunda Vali Yardımcısı Ali Çetin, halk oyunları grubuna ve organizatörlere plaket takdim etti.

Gösteride, Milli Mücadele, mumhuriyetin ilanı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençler tarafından çeşitli danslar eşliğinde temsil edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen halk oyunları programını Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve ile çok sayıda davetli izledi.

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