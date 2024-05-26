37 yıl önce şehit olan silah arkadaşlarını unutmadılar

Eskişehir'de, 1987 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 26 yaşında şehit olan Piyade Üsteğmen Halil Durmaz'ın silah arkadaşları, Durmaz'ın Hava Şehitliği'ndeki mezarına ziyarette bulundu.

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda aynı sene görev yapan bazı emekli subaylar, vatani görevini yerine getiren erbaş ve erler, Durmaz'ın eşi Hülya Durmaz ile şehidin aile yakınları, Durmaz'ın kabrinin başında dua etti.

Emekli Albay Halit Olgun, gazetecilere, söz konusu çatışmada 2 subay ile 10 erbaş ve erin de şehit olduğunu söyledi.

Olayın meydana geldiği zamanlar bölgede üsteğmen olarak görev yaptığını anlatan Olgun, şu ifadeleri kullandı: "Şehit Piyade Üsteğmen Durmaz'ı anmak için buradayız. Türkiye'nin değişik coğrafyalarından ve Almanya'dan gelenler var. Bu topraklar için can vermiş kardeşimizi 37 yıl sonra anmak maksadıyla bir araya geldik. O zamanlar 20'li yaşlarında, şimdi ise dede olmuş insanlar bir vefayı yaşatmak için burada. Değer yargılarının değersizleştiği günümüz dünyasında bir değeri ortaya koymaya çalışıyoruz." Olgun, vatanın bekası için gerekirse kendilerinin de canlarını seve seve feda edeceklerini sözlerine ekledi.