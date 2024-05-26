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        81 yaşındaki emekli öğretmen ikinci üniversitesinde ilk yılını geride bıraktı

        Eskişehir'de yaşayan 81 yaşındaki Ayşe Yıldız, ileri yaşına rağmen sürdürdüğü eğitim hevesiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Kültürel Miras ve Turizm Bölümü sınavlarına girerek ilk seneyi tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:02
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        81 yaşındaki emekli öğretmen ikinci üniversitesinde ilk yılını geride bıraktı
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        Eskişehir'de yaşayan 81 yaşındaki Ayşe Yıldız, ileri yaşına rağmen sürdürdüğü eğitim hevesiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Kültürel Miras ve Turizm Bölümü sınavlarına girerek ilk seneyi tamamladı.

        Öğretmenlik yaptığı 25 yılın ardından emekli olan Ayşe Yıldız, kendisine tanınan haktan yararlanarak Burdur Eğitim Yüksek Okulunda eğitim görmeye başladı.

        Burdur Yüksek Okulundan 1987 yılında mezun olan Yıldız, halk eğitim merkezlerinde kurs eğitmenliği yaptı. Eğitmenliğin yanı sıra resim ve el işi alanlarında kendisini geliştirmek isteyen Yıldız, halk eğitim kurslarına giderek yeni yetenekler edinmeye çalıştı.

        Yıldız, çeşitli kültür ve sanat faaliyetleriyle uğraşarak zamanını verimli kullanmaya gayret gösterdi.

        Arkadaşlarının da desteğiyle çeşitli faaliyetlerin ardından yeniden üniversite okumak için kolları sıvayan emekli öğretmen, AÖF Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'ne girdi.

        Emekliliği boyunca hiçbir zaman boş durmadığını belirten Yıldız, kültür ve sanat faaliyetlerinin ardından yeni şeyler denemek istediğini kaydetti.

        Okuduğu bölümün ilgi çekici bir bölüm olduğunu belirten Yıldız, "Çok keyifli bir bölümdü, çok hoşuma gitti. Elbette mezun olmak isterim ancak ders değil öğrenmek önemli." diye konuştu.

        İmkanı olduğu sürece okumaya devam edeceğini dile getiren Yıldız, şunları söyledi:

        "Ben okuduğumu söyleyince hafif bir gülümseme oluyor, 'ne gerek var, neden yapıyorsunuz' gibi dönüşler de aldım. Halbuki bunun zevkini tatsalar herhalde imkanı olan herkes okurdu. Yaşıtlarım bol bol kitap okusunlar. Boş çuval dik durmaz derler. Bu yaştaki herkes üniversite okumak zorunda değil, bol bol kitap okusunlar. Ancak herkes kitap okuyup kendisini geliştirmeli. Boş konularla vakit geçirmesinler. Gençler de okusunlar, önemli yerlere gelsinler. Ümidimiz gençlerde. Gençleri, çocukları çok seviyorum."

        Yıldız, öğrencisi olduğu Kültürel Miras ve Turizm Bölümünün dönem sonu sınavları için Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne gelerek gözetmenler eşliğinde sınava girdi.

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