Eskişehir'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle 2 bin 391 kişiye eğitim verildi

Eskişehir'de, Emniyet Müdürlüğünün "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İl Müftülüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde 2 bin 391 kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İl Müftülüğü arasında "Toplumun Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalığının Artırılması" protokolü yapıldığı belirtildi.

Protokol kapsamında 27 Şubat-15 Mayıs tarihlerinde kentte bulunan yetişkin kuran kurslarında eğitim alan anne ve anne adaylarına yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde eğitimler verildiği kaydedildi.