Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle 2 bin 391 kişiye eğitim verildi

        Eskişehir'de, Emniyet Müdürlüğünün "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İl Müftülüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde 2 bin 391 kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle 2 bin 391 kişiye eğitim verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, Emniyet Müdürlüğünün "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İl Müftülüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde 2 bin 391 kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İl Müftülüğü arasında "Toplumun Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalığının Artırılması" protokolü yapıldığı belirtildi.

        Protokol kapsamında 27 Şubat-15 Mayıs tarihlerinde kentte bulunan yetişkin kuran kurslarında eğitim alan anne ve anne adaylarına yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde eğitimler verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, ekiplerce 37 oturum düzenlendiği belirtilerek, "Narkorehber Eğitim Faaliyetleri" kapsamında 2 bin 391 kişiye uyuşturucu madde konuları ile ilgili farkındalık eğitimi verildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi

        Benzer Haberler

        81 yaşındaki emekli öğretmen ikinci üniversitesinde ilk yılını geride bırak...
        81 yaşındaki emekli öğretmen ikinci üniversitesinde ilk yılını geride bırak...
        37 yıl önce şehit olan silah arkadaşlarını mezarı başında andılar
        37 yıl önce şehit olan silah arkadaşlarını mezarı başında andılar
        PKK'lı teröristlerce 37 yıl önce şehit edilen silah arkadaşlarını unutmadıl...
        PKK'lı teröristlerce 37 yıl önce şehit edilen silah arkadaşlarını unutmadıl...
        Eskişehir'in en kıdemli muhtarı 48 yıldır mührü elinden bırakmadı
        Eskişehir'in en kıdemli muhtarı 48 yıldır mührü elinden bırakmadı
        37 yıl önce şehit olan silah arkadaşlarını unutmadılar
        37 yıl önce şehit olan silah arkadaşlarını unutmadılar
        Eskişehir'de gençler halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi
        Eskişehir'de gençler halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi