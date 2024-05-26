Eskişehir'de Yeşilay gönüllüleri Kamp Lideri Yetiştirme Programına katıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesince, Kamp Lideri Yetiştirme Programı düzenlendi.

21-26 Mayıs'ta Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde, THK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen programda katılımcılar, "Yeşilay gönüllüleri Yeşilay kamp modeli", "kamp organizasyonu ve planlama", "güvenlik ve acil durum" ile "iletişim ve kültürel çeşitlilik" eğitimlerine tabi tutuldu.

Katılımcıların tüm Yeşilay kamplarında görev alabilecek yetkinlik kazandığı programda ayrıca, kültür sanat, spor ve doğa faaliyetleri ile beceri geliştirici etkinlikler yapıldı.