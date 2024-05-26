Futbol: TFF 3. Lig 3. Grup play-off finali
Stat:EskişehirYeni
Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Egemen Savran
Merkür Jet Erbaaspor: Onur Behiç Özalgan, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı (Dk. 85 İlker Sayan), Çağrı Bülbül, Mehmet Tosun (Dk. 76 Hüseyin Çolak), İbrahim Kaya (Dk. 90+8 Bayduhan Taşova), Alperen Doğan, Emirhan Çavuş (Dk. 46 Tahsin Hacımustafaoğlu), Erçin Ilgaz, Oğulcan Enes Demiroğlu (Dk. 75 Berat Yaman), Aykut Sarıdoğan (Dk. 99 Birkan Yılmaz)
Muş 1984 Muşspor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Atalay Gürel (Dk. 63 Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 110 Ömer Çetinbaş)), Mahsun Çapkan (Dk. 77 Muhammet Fatih Yıldırım), İlker Avşar (Dk. 64 Ozan Papaker), Mervan Yusuf Yiğit, Furkan Gedik (Dk. 84 Canberk Dilaver), Taha Tunç (Dk. 84 Ebu Sıddık Çelik), Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım
Goller: Dk. 19 Furkan Gedik (Muş 1984 Muşspor), Dk. 90+4 İlker Sayan (Merkür Jet Erbaaspor)
Kırmızı kart: Dk. 108 Kadir Yazıcı (Muş 1984 Muşspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 İbrahim Konuksever, Dk. 80 Erçin Ilgaz, Dk. 86 Tahsin Hacımustafaoğlu (Merkür Jet Erbaaspor), Dk. 54 Efe Karaoğlu, Dk. 68 Mahsun Çapkan, Dk. 69 Salih Zafer Kurşunlu, Dk. 71 Ahmet Abdullah Çakmak, Dk. 118 Ömer Çetinbaş (Muş 1984 Muşspor)
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