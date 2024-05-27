Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde inşaat halindeki bir yapıdan bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Oğlakçı Mahallesi'ndeki bir inşaattan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 3 bin 945 metre bakır kablo ile 1 adet paratonerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen titiz çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliği ve kullandıkları aracın plakası tespit edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamada, şüphelilerden biri hakkında 9 ayrı suçtan arama kararı olduğu belirlendi. Olayda kullanılan araçta yapılan aramada ise kablo kesme makası ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde uyuşturucu elde etmek amacıyla evinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.