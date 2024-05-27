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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde inşaat halindeki bir yapıdan bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:04
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde inşaat halindeki bir yapıdan bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Oğlakçı Mahallesi'ndeki bir inşaattan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 3 bin 945 metre bakır kablo ile 1 adet paratonerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yürütülen titiz çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliği ve kullandıkları aracın plakası tespit edildi.

        Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamada, şüphelilerden biri hakkında 9 ayrı suçtan arama kararı olduğu belirlendi.

        Olayda kullanılan araçta yapılan aramada ise kablo kesme makası ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde uyuşturucu elde etmek amacıyla evinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ve ellerindeki uyuşturucuyu satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler tarafından şüphelilerin üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramada, 11 kök kenevir bitkisi, 33 gram sentetik uyuşturucu ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Ekiplerce yakalanan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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