Eskişehir'de "El Emeği Göz Nuru Satışlı Sergisi" açıldı

Sergideki ürünleri inceleyen Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 80 kadın ve erkek hükümlünün ürettiği eserler, açılışla birlikte ziyaretçilere sunuldu. Sergide dokuma, rölyef, resim, amigurumi, yağlı boya ve kağıt heykel türünde onlarca eser yer aldı.

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