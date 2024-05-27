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        Eskişehir'de "El Emeği Göz Nuru Satışlı Sergisi" açıldı

        Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hükümlülerin eserlerinin sergilendiği L Tipi El Emeği Göz Nuru Satışlı Sergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:38 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:39
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        Eskişehir'de "El Emeği Göz Nuru Satışlı Sergisi" açıldı
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        Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hükümlülerin eserlerinin sergilendiği L Tipi El Emeği Göz Nuru Satışlı Sergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açıldı.

        Açılışa Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Komisyon Yargı Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yavuz Mutlu, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bülend Aydın Ertekin ve Dekan Yardımcısı Doç.Dr. İzlem Vural katıldı.

        Sergideki ürünleri inceleyen Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 80 kadın ve erkek hükümlünün ürettiği eserler, açılışla birlikte ziyaretçilere sunuldu. Sergide dokuma, rölyef, resim, amigurumi, yağlı boya ve kağıt heykel türünde onlarca eser yer aldı.

        Sergi, 31 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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