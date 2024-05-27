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        Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Akar, kamuda tasarruf tedbiri kararlarını değerlendirdi:

        Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar, memurlara sağlanan personel servisi hizmetinin sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:44
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        Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Akar, kamuda tasarruf tedbiri kararlarını değerlendirdi:
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        Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar, memurlara sağlanan personel servisi hizmetinin sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Eğitim Bir-Sen İl Başkanlığında konuşan Akar, 27 Mayıs 1960 Darbesinin 64. yıl dönümü dolayısıyla Türk demokrasi tarihi için kara leke olarak değerlendirdikleri darbenin müsebbiplerini lanetlediklerini söyledi.

        Mayıs ayının kamu alanında hizmet veren sendikaların mutabakat dönemi olduğunu kaydeden Akar, "Mutabakat dediğimiz, sendika sayılarının belirlendiği aydır. Bu ay, tüm hizmet kollarımızda üye sayımları Eskişehir özelinde gerçekleştirildi. Şu anda Eskişehir özelinde Memur-Sen'imiz 15 bine yakın üye sayısıyla neredeyse tüm hizmet kollarımızda yetkili sendika olarak belirlendi. Memur-Sen teşkilatımızın böylesi anlamlı güzel bir başarı elde etmesinde emeği olan tüm şube başkanlarıma, yönetim kurullarına, iş yeri temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeğin, alın terinin ve hak mücadelemizin yegane güç kaynağı olan üyelerimiz, kamu çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini çözüme kavuşturma noktasında yetkili sendika olma, yetkili konfederasyon olma teveccühünü göstermişlerdir." diye konuştu.

        17 Mayıs'ta kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bir genelge yayımlandığını hatırlatan Akar, genelge kapsamında 3. dönem toplu sözleşme masasında elde ettikleri personel servislerinin sona ermesi gibi bir durumla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

        Akar, yaklaşık 120 bin kamu personelinin faydalandığı personel servisi hizmetinin sona erdirilmesini doğru bulmadıklarını vurgulayarak, "Kamudaki tasarruf tedbirlerine yönelik bu kararların tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Bunlarla ilgili Memur-Sen olarak itirazımız ve hukuki mücadelemiz Danıştay nezdinde başlamıştır. Bu hakların memurların elinden alınmamasını talep ediyoruz." dedi.

        Akar, toplu sözleşme tazminatının geriye getirilmesini, 3600 ek göstergenin verilmesini, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yönelik tartışmaların de ortadan kaldırılmasını beklediklerini aktardı.

        20 bin öğretmen atamasıyla ilgili açıklanan yazılı puanın yüzde 50'si, mülakat puanında yüzde 50'si şeklindeki uygulamaya karşı olduklarını dile getiren Akar, mülakatı reddettiklerini ifade etti.

        Akar'ın basın mensuplarının sorularına yanıt verdiği basın toplantısında, Eskişehir Memur-Sen Başkanlar Kurulu üyeleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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