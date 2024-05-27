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        Eskişehir Valisi Aksoy, İnönü ilçesini ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:09
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        Eskişehir Valisi Aksoy, İnönü ilçesini ziyaret etti
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        İnönü programına Kaymakamlık ziyaretiyle başlayan Vali Aksoy, Kaymakam Vekili Ahmet Yıldız'dan ilçenin genel sağlık, eğitim ve asayiş durumları hakkında bilgi aldı.

        Aksoy ardından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İnönü Belediye Başkanı seçilen Serhat Hamamcı'ya iade-i ziyarette bulundu.

        Başkan Hamamcı'dan ilçede devam eden yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi alan Aksoy, kendisine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

        İlçede çeşitli incelemelerde bulunan Aksoy, İnönü Türk Hava Kurumu Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Yılmaz ve personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Aksoy, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından parke taşıyla yapılan yolu inceledi.

        Aksoy'a programında, eşi Hülya Aksoy ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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