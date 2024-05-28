Eskişehir'de site şantiyesinde kavga eden iki güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

Yaralılardan B.E. Eskişehir Şehir Hastanesinde, F.B. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Vadişehir Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki inşaat alanında aralarında husumet bulunan güvenlik görevlileri B.E. ile F.B. arasında tartışma çıktı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde site şantiyesinde kavga eden iki güvenlik görevlisi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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