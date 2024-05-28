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        Eskişehir'de site şantiyesinde kavga eden iki güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde site şantiyesinde kavga eden iki güvenlik görevlisi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:08
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        Eskişehir'de site şantiyesinde kavga eden iki güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde site şantiyesinde kavga eden iki güvenlik görevlisi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Vadişehir Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki inşaat alanında aralarında husumet bulunan güvenlik görevlileri B.E. ile F.B. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanındaki bıçakla B.E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan F.B, arbede sırasında elinden bıçakla yaralandı.

        Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan B.E. Eskişehir Şehir Hastanesinde, F.B. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

        B.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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