Bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü, düşürdüğü plaka parçaları sayesinde yakalandı

Göktaş'a çarpan aracın, Y.G.K. idaresindeki 26 ADD 064 plakalı otomobil olduğunu tespit eden ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.

Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olduğu kaza sonrası kaçan sürücü, aracından iki parça halinde düşen plakasından tespit edilerek yakalandı.

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