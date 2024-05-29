Anadolu Üniversitesi öğrencileri sektörle birlikte reklam teknolojileri alanında uygulamalar geliştiriyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, fakültedeki oyunlaştırma laboratuvarında sektörle yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde dijital reklamcılık ve medya planlama alanında uygulamalar geliştirerek deneyim elde ediyor.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Necip Serdar Sever, AA muhabirine, fakültede yeni teknolojilerle ilgili çalışmalarına, 2015 yılında artırılmış gerçeklik alanında başladıklarını söyledi.

O dönem arttırılmış gerçeklikle ilgili bir laboratuvar kurduklarını ve o laboratuvardan da birtakım akademik sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Sever, doktora tezleriyle uygulamaya ve sektöre dönük çalışamalr yaptıklarını aktardı. Necip Serdar Sever, "Bu çalışmaları yaparken karşımıza yapay zeka kavramı da çıkmıştı. Ancak o günkü teknoloji şüphesiz bu dönemdeki gibi değildi. Biraz beklemek zorunda kaldık. O sırada bir sonraki aşama olan oyunlaştırmaya atladık. Oyunlaştırmada özellikle oyunlaştırma için reklamlar, reklamların kullanımı, oradaki izleyici tepkileri, alınan sonuçlar üzerinde ölçümlemeler yaptık. Buradan da doktora tezleri çıkarttık." diye konuştu.

9 yıl önce başlanan çalışmaların bu yıl içinde Universal McCann (UM) ile yapılan bir protokol kapsamında taçlandığını dile getiren Prof. Dr. Sever şöyle devam etti: "Laboratuvarımızda yapılan işler dijital reklamcılık süreçlerinin verimliliğini arttıracak araçların geliştirilmesi ve chatbot gibi yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi projesidir. Baktığınızda çıktısı bu olacaktır. Ancak tabii bu tür projeleri geliştirmek için öncelikle öğrencilerimizin de işin içine katılması gerektiğini düşünüyorduk. 4 öğrencimiz Universal McCann ile üniversitemizin yaptığı protokol çerçevesinde bu projede stajyer olarak yer aldı."