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        Anadolu Üniversitesi öğrencileri sektörle birlikte reklam teknolojileri alanında uygulamalar geliştiriyor

        Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, fakültedeki oyunlaştırma laboratuvarında sektörle yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde dijital reklamcılık ve medya planlama alanında uygulamalar geliştirerek deneyim elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:50
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        Anadolu Üniversitesi öğrencileri sektörle birlikte reklam teknolojileri alanında uygulamalar geliştiriyor
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        Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, fakültedeki oyunlaştırma laboratuvarında sektörle yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde dijital reklamcılık ve medya planlama alanında uygulamalar geliştirerek deneyim elde ediyor.

        Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Necip Serdar Sever, AA muhabirine, fakültede yeni teknolojilerle ilgili çalışmalarına, 2015 yılında artırılmış gerçeklik alanında başladıklarını söyledi.

        O dönem arttırılmış gerçeklikle ilgili bir laboratuvar kurduklarını ve o laboratuvardan da birtakım akademik sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Sever, doktora tezleriyle uygulamaya ve sektöre dönük çalışamalr yaptıklarını aktardı.

        Necip Serdar Sever, "Bu çalışmaları yaparken karşımıza yapay zeka kavramı da çıkmıştı. Ancak o günkü teknoloji şüphesiz bu dönemdeki gibi değildi. Biraz beklemek zorunda kaldık. O sırada bir sonraki aşama olan oyunlaştırmaya atladık. Oyunlaştırmada özellikle oyunlaştırma için reklamlar, reklamların kullanımı, oradaki izleyici tepkileri, alınan sonuçlar üzerinde ölçümlemeler yaptık. Buradan da doktora tezleri çıkarttık." diye konuştu.

        9 yıl önce başlanan çalışmaların bu yıl içinde Universal McCann (UM) ile yapılan bir protokol kapsamında taçlandığını dile getiren Prof. Dr. Sever şöyle devam etti:

        "Laboratuvarımızda yapılan işler dijital reklamcılık süreçlerinin verimliliğini arttıracak araçların geliştirilmesi ve chatbot gibi yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi projesidir. Baktığınızda çıktısı bu olacaktır. Ancak tabii bu tür projeleri geliştirmek için öncelikle öğrencilerimizin de işin içine katılması gerektiğini düşünüyorduk. 4 öğrencimiz Universal McCann ile üniversitemizin yaptığı protokol çerçevesinde bu projede stajyer olarak yer aldı."

        Öğrencilerin medya planlama alanında yazılım geliştirme ve yapay zeka ile ilgili uygulamalar gibi çalışmalar gerçekleştireceğini ifade eden Sever, şu anda oyunlaştırma alanına yönelmelerinin "Z kuşağı"nın oyunlara olan ilgisini fark etmeleriyle başladığını vurguladı.

        Sever sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bunun da ilk fark edişini biz kendi öğrencilerimizle yaşadık. Kendi öğrencilerimizin ders içinde ve zaman zaman ders dışındaki ortamlarda da oyuna olan merakını gözlemlediğimizde, bunun aslında bir medya olduğunu, mesaj taşıması gerektiğini, taşıyabileceğini ve daha planlı bir reklamcılık faaliyeti olması gerektiğini gördük. İlk olarak yurt dışındaki uygulamaları taramaya başladık. Hatta bununla ilgili bir birkaç bağlantımız da oldu. Sektörün önde gelen isimleriyle ve bizim özellikle özel sektörümüzde önde gelen birtakım firmalarla ortaklaşma çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar tabii deneme mahiyetindeydi. Bu çalışmalar bize çok büyük bir birikim kazandırdı. Bu birikimi de oyunlaştırma laboratuvarına dönüştürerek orada çeşitli oyunlar içerisine reklamları gömüp, onların tüketicide yarattığı etkiyi, algılanma biçimlerini, düzeylerini ölçmeye başladık ve bunu da başardık. Bununla ilgili olarak da birer ölçek, araştırma aracı geliştirdik. En sonunda da zaten o bir doktora projesi, bir doktora tezi olarak da taçlanmış oldu."

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