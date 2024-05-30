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        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Eskişehir OSB arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Eskişehir Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü arasında "Yükümlüleri Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırma İşbirliği Protokolü" imzalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:29 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:30
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        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Eskişehir OSB arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Eskişehir Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü arasında "Yükümlüleri Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırma İşbirliği Protokolü" imzalandığı bildirildi.

        Eskişehir OSB'den yapılan açıklamaya göre, protokolle, denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin yeniden suç işlemesini engellemek, çalışma disiplini kazanmalarını ve sosyalleşmelerini teşvik etmeyi hedeflendiği belirtildi.

        Protokolün, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli tarafından imzalandığı duyurulan açıklamada, "Törende, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan ile Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya da yer aldı. Protokol kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri Eskişehir OSB bünyesinde temizlik, bakım ve onarım gibi işlerde ücretsiz olarak çalıştırılacak." bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yükümlülerin yeniden suç işlemesini engelleyeceği etkenleri güçlendirmek, topluma karşı üretken, toplumsal kurallara karşı sorumlu bireyler olmasını sağlaması bakımından bu tür projeleri ve işbirliklerini çok önemsediklerini vurguladı.

        Başsavcı Yeldan, sözlerini şöyle devam etti:

        "Denetimli serbestlik sistemi, insan odaklı ve toplum temelli bir yaklaşımı benimseyerek, kamu yararına yönelik birçok amaca hizmet eder. Bu sistem kapsamında, kamu yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü, birçok önemli hedefi barındırır. Bunlar arasında, kamunun ücretsiz iş gücünden yararlanması, yükümlülerin sosyal hayata uyum sağlamaları, sorumluluk bilinci geliştirmeleri ve iş disiplini kazanmaları yer alır. Bu çerçevede, kamu hizmeti sorumluluğu alan yükümlülerin, Eskişehir OSB'de ücretsiz çalıştırılması amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu iş birliğinin, toplumumuz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. İlerleyen dönemde daha geniş çaplı işlere birlikte imza atacağımıza inanıyorum."

        - "Hayata kattığımız her can toplum için bir kazançtır"

        Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise daha önce Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yaptıkları işbirliğiyle denetimli serbestlik yükümlülerine Eskişehir Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) çatısı altında eğitim verdiklerini ve iş hayatına kazandırdıklarını aktardı.

        Protokolle yükümlülerin Eskişehir OSB bünyesinde üretkenliklerini artırmak ve sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olacaklarını belirten Küpeli, şunları kaydetti:

        "Eskişehir OSB olarak denetimli serbestlik yükümlülerinin sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak ve istihdama yönelik üretken-verimli bir birey olmalarını sağlamak adına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile anlamlı bir protokole imza attık. Hayata kattığımız her can bizim için ve toplum için bir kazançtır. Kurumum adına böylesine anlamlı bir projeye destek vermekten son derece mutluyuz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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