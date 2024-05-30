Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den "Dünya Tütünsüz Günü" mesajı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl 31 Mayıs tarihinin "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edildiğini belirten Bildirici, bu senenin temasının "Tütüne değil yiyeceğe ihtiyacımız var" olduğunu ifade etti.

Bu tema kapsamında tütün tarımının ve kullanımının çevreye verdiği zararlara dikkat çekildiğini kaydeden Bildirici, DSÖ verilerine göre, dünya genelinde her yıl 3,5 milyon hektar arazinin tütün yetiştiriciliğine dönüştürüldüğünü ve bu nedenle yılda 200 bin hektar orman alanının yok olduğunu belirtti.

Türkiye'de en yaygın bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünlerinin, birçok kanser türü, kalp damar hastalıkları ve KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalığın başlıca sebebi olduğuna dikkati çeken Bildirici, tütünle mücadelede sağlanan başarı ile sağlıklı nesiller yetiştirmenin mümkün olduğunu vurguladı. Geç kalmadan tütün ürünlerinden kurtulmanın sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel pek çok kazanç sağlayacağını aktaran Bildirici, "Tütün ürünü kullanımı ne kadar erken bırakılırsa vücudun iyileşme süreci o kadar hızlı olur. Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı Alo 171 numaralı telefonu arayan sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız, en yakın Sigarayı Bırakma Polikliniği'ne yönlendirilir. İlimizdeki Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlükleri, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sigarayı bırakma hizmeti veriliyor." dedi.