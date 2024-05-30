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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den "Dünya Tütünsüz Günü" mesajı

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:00
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den "Dünya Tütünsüz Günü" mesajı
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl 31 Mayıs tarihinin "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edildiğini belirten Bildirici, bu senenin temasının "Tütüne değil yiyeceğe ihtiyacımız var" olduğunu ifade etti.

        Bu tema kapsamında tütün tarımının ve kullanımının çevreye verdiği zararlara dikkat çekildiğini kaydeden Bildirici, DSÖ verilerine göre, dünya genelinde her yıl 3,5 milyon hektar arazinin tütün yetiştiriciliğine dönüştürüldüğünü ve bu nedenle yılda 200 bin hektar orman alanının yok olduğunu belirtti.

        Türkiye'de en yaygın bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünlerinin, birçok kanser türü, kalp damar hastalıkları ve KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalığın başlıca sebebi olduğuna dikkati çeken Bildirici, tütünle mücadelede sağlanan başarı ile sağlıklı nesiller yetiştirmenin mümkün olduğunu vurguladı.

        Geç kalmadan tütün ürünlerinden kurtulmanın sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel pek çok kazanç sağlayacağını aktaran Bildirici, "Tütün ürünü kullanımı ne kadar erken bırakılırsa vücudun iyileşme süreci o kadar hızlı olur. Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı Alo 171 numaralı telefonu arayan sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız, en yakın Sigarayı Bırakma Polikliniği'ne yönlendirilir. İlimizdeki Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlükleri, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sigarayı bırakma hizmeti veriliyor." dedi.

        - Kentte yılın ilk 5 ayında 97 kişi sigarayı bıraktı

        Kentte 2024 yılının ilk 5 ayında, 481 vatandaşın sigarayı bırakmak için başvuruda bulunduğunun bilgisini veren Bildirici, bu başvurulardan 429 kişi için farmakolojik tedaviye başlanıldığını, 52 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini ve bu hizmetler sonucunda 97 kişinin de sigarayı bıraktığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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