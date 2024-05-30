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        Eskişehir'de dut ağacının kırılan dalları seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin üzerine yol kenarındaki ağacın kırılan dalları düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:11
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        Eskişehir'de dut ağacının kırılan dalları seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin üzerine yol kenarındaki ağacın kırılan dalları düştü.

        Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde Gürbüz Uçkaç (59) idaresindeki 26 TU 200 plakalı otomobilin üzerine yol kenarındaki dut ağacının gövdesinden kırılan dallar devrildi.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, Uçkaç'ın aracını yol kenarına çektiği caddede kalan dallar nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Bazı vatandaşlar kırılan dallardaki dutu topladı.

        Gürbüz Uçkaç, gazetecilere, araçta annesiyle seyahat ederken olayın yaşandığını söyledi.

        Yeşil ışık yandığında harekete geçtiğini, bu sırada ağacın kırılan dalları ve elektrik direğiyle tavanın üzerine düştüğünü belirten Uçkaç, "Aracın zararını henüz bilmiyorum Çok korktum, cam kırılır diye ürktüm. Araç hasarının giderilmesi için mecburen belediyeye başvuracağım." diye konuştu.

        Çevre esnafından kafe işletmecisi Fatih Düzer, meyvelerinin ağırlığını taşıyamayan dalların kırıldığını ifade etti.

        Bazı vatandaşların dut yemek için ağaca çıkmasının da dalları zayıflatmış olabileceğini dile getiren Düzer, "Yıllardır gördüğüm ağacın birden devrildiğini görmek şaşkınlık vericiydi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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