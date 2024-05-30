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        Eskişehir'de polisin kurduğu özel ekip, 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı

        Eskişehir'de polisin kurduğu özel ekibin çalışmasıyla, 18 yıl önce kaybolan ve Kütahya'da cesedi bulunan kişinin cinayetiyle ilgili iş ortağı ile ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:01 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:01
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        Eskişehir'de polisin kurduğu özel ekip, 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
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        Eskişehir'de polisin kurduğu özel ekibin çalışmasıyla, 18 yıl önce kaybolan ve Kütahya'da cesedi bulunan kişinin cinayetiyle ilgili iş ortağı ile ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kentteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda kurulan özel ekip, 2006 yılında Eskişehir'de kaybolan Erhan Küpray'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çevre illerde o dönem meydana gelen faili meçhul cinayetleri takibe aldı.

        Özel ekip tarafından yapılan incelemede, Kütahya kent merkezine yakın bir köyde Erhan Küpray'ın kaybolduğu dönemde, kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

        Özel ekibin yaptığı araştırmalarda, cesedin ellerinin kravatla bağlandığı, defalarca kesici aletle yaralandığı, başının küt bir cisim ile ezilerek ve kısmen yakılarak tanınmaz hale getirilmeye çalışıldığı belirlendi.

        Erkek cesedinin Küpray'a ait olabileceğini değerlendiren özel ekip, olay yerindeki iz ve delillerin DNA örneklerini Küpray'ın arkadaşı ve iş ortağı A.K. ile karşılaştırdı. A.K'ye ait DNA örneği, olay yerindeki delillerle eşleşti.

        A.K'nin, Küpray'ın cesedini, kendi köyüne yakın bir mevkiiye gömmeye çalıştığı ancak ceset kısmen gömüldüğü için o dönemde kısa zamanda bulunduğu tespit edildi.

        Şüpheli A.K. ve ona cinayette yardım ettiği iddia edilen Y.Ş, Kütahya'da yakalanarak Eskişehir’e getirildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğünde ifadesi alınan 2 zanlı, haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Şüpheli A.K, Erhan Küpray'ın arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirterek, öldürülmesine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını öne sürdü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.K. ve Y.Ş, adliyeye sevk edildi.

        Polis tarafından adliyeye getirilen A.K, basın mensuplarının "Bunca yıl vicdan azabı çekmedin mi?" sorusuna, "Ben bir şey yapmadım, niye vicdan azabı çekeyim?" yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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