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        Eskişehir'de üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıkan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Eskişehir'de polis tarafından yapılan çalışmada yakalanan 4 kişinin üzerinden uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:14
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        Eskişehir'de üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıkan 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Eskişehir'de polis tarafından yapılan çalışmada yakalanan 4 kişinin üzerinden uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri tarafından Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen A.E.G, S.M, M.A.A. ve M.A'nın üzerinde arama yapıldı.

        Polis, zanlıların üzerinde 13 sentetik uyuşturucu hap, 18,42 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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