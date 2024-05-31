Eskişehir'de üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıkan 4 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de polis tarafından yapılan çalışmada yakalanan 4 kişinin üzerinden uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri tarafından Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen A.E.G, S.M, M.A.A. ve M.A'nın üzerinde arama yapıldı.

Polis, zanlıların üzerinde 13 sentetik uyuşturucu hap, 18,42 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.