Eskişehir'de üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıkan 4 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de polis tarafından yapılan çalışmada yakalanan 4 kişinin üzerinden uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Eskişehir'de polis tarafından yapılan çalışmada yakalanan 4 kişinin üzerinden uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri tarafından Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen A.E.G, S.M, M.A.A. ve M.A'nın üzerinde arama yapıldı.
Polis, zanlıların üzerinde 13 sentetik uyuşturucu hap, 18,42 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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