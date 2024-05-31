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        Eskişehir'de "Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması" başladı

        Eskişehir'de Büyük Ayı Macera ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen "Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:12
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        Eskişehir'de "Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması" başladı
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        Eskişehir'de Büyük Ayı Macera ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen "Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması" başladı.

        Yenisofça Mahallesi'ndeki yarışmada taktik yaralı bakımı eğitimi alan 20 yarışmacı, ikişer kişilik takımlar halinde çeşitli parkurlardan geçecek.

        Fiziksel kondisyonun yanı sıra bireysel yeteneklerin de öne çıktığı yarışmada takımlar, deprem, kaza, yangın gibi olası senaryolara karşı hayat kurtarma kabiliyetlerini test edecek. Yarışmacı takımlar, zehirli gaz, yangın, binaya girme, tırmanma ve sürünme gibi zorlu senaryolarda yaralıları tahliye etmeye çalışacak.

        Büyük Ayı Arama ve Kurtarma Derneğinin kurucusu emekli Sualtı Taarruz (SAT) komandosu Hakan Çalışkan, AA muhabirine ateşli silah ve patlayıcı madde yaralanmalarının yanı sıra doğal afet, trafik kazası ve endüstriyel kazalarda ilk yardımın önemli olduğunu söyledi.

        Çalışkan, sağlık bilgisi ile fiziki kondisyonun ilk yardım için gerekli olduğunu belirterek, "Yaralı bakımı ya da taktik ilk yardım, aynı zamanda belli bir fiziki yeterlilik gerektiriyor. O yüzden asıl temamız bu yani bilgiyi kondisyonla destekleyebilmek." diye konuştu.

        Yarışmada birincinin de sonuncunun da ödül alacağını anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

        "Her farklı kesim için farklı eğitim modülleri var. Yurt dışında bu eğitim artık sivil vatandaşlara veriliyor. Bir olay anında ilk 3 dakika çok kritik. Örneğin şiddetli bir kanama durumunda eğer bu kanamaya anında müdahale edilmezse maalesef 3 dakika içerisinde yaralı hayatını kaybedebilir. Meydana gelen ölümlerin yüzde 90'ı olay yerinde gerçekleşiyor. Eğer biz bir yaralıyı henüz dolaşım sisteminde yeterli kan varken, solunum varken ilk yardım ekiplerine yetiştirebilirsek o kişi hayatta kalacaktır. O nedenle sıradan vatandaşların bu eğitimi alması çok önemli."

        27 yaşındaki acil tıp teknisyeni Rabia Ayşıla Bilen de ilk kez böyle bir yarışmaya katılacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

        Mesleğinden dolayı bu tarz çalışmalara ilgi duyduğunu dile getiren Bilen, "Çok büyük büyük bir deneyim kazanacağım. Bu yarışmadan sonra kendime güvenimin artacağını düşünüyorum. Karşıma çıkacak herhangi bir zorlukta yarışmada başardıklarımı kendime anımsatacağım. Burada yaşça en küçük yarışmacıyım ve bir deneyimim de yok ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

        Yarışmacı Hakan Yağcı da spor eğitmeni olduğunu ve mesleki bilgisini geliştirmek için yarışmaya katıldığını ifade etti.

        Vatandaşların da izleyebileceği yarışma 2 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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