Eskişehir'de "Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması" başladı

Eskişehir'de Büyük Ayı Macera ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen "Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması" başladı.

Yenisofça Mahallesi'ndeki yarışmada taktik yaralı bakımı eğitimi alan 20 yarışmacı, ikişer kişilik takımlar halinde çeşitli parkurlardan geçecek.

Fiziksel kondisyonun yanı sıra bireysel yeteneklerin de öne çıktığı yarışmada takımlar, deprem, kaza, yangın gibi olası senaryolara karşı hayat kurtarma kabiliyetlerini test edecek. Yarışmacı takımlar, zehirli gaz, yangın, binaya girme, tırmanma ve sürünme gibi zorlu senaryolarda yaralıları tahliye etmeye çalışacak.

Çalışkan, sağlık bilgisi ile fiziki kondisyonun ilk yardım için gerekli olduğunu belirterek, "Yaralı bakımı ya da taktik ilk yardım, aynı zamanda belli bir fiziki yeterlilik gerektiriyor. O yüzden asıl temamız bu yani bilgiyi kondisyonla destekleyebilmek." diye konuştu.

Büyük Ayı Arama ve Kurtarma Derneğinin kurucusu emekli Sualtı Taarruz (SAT) komandosu Hakan Çalışkan, AA muhabirine ateşli silah ve patlayıcı madde yaralanmalarının yanı sıra doğal afet, trafik kazası ve endüstriyel kazalarda ilk yardımın önemli olduğunu söyledi.

"Her farklı kesim için farklı eğitim modülleri var. Yurt dışında bu eğitim artık sivil vatandaşlara veriliyor. Bir olay anında ilk 3 dakika çok kritik. Örneğin şiddetli bir kanama durumunda eğer bu kanamaya anında müdahale edilmezse maalesef 3 dakika içerisinde yaralı hayatını kaybedebilir. Meydana gelen ölümlerin yüzde 90'ı olay yerinde gerçekleşiyor. Eğer biz bir yaralıyı henüz dolaşım sisteminde yeterli kan varken, solunum varken ilk yardım ekiplerine yetiştirebilirsek o kişi hayatta kalacaktır. O nedenle sıradan vatandaşların bu eğitimi alması çok önemli."

27 yaşındaki acil tıp teknisyeni Rabia Ayşıla Bilen de ilk kez böyle bir yarışmaya katılacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Mesleğinden dolayı bu tarz çalışmalara ilgi duyduğunu dile getiren Bilen, "Çok büyük büyük bir deneyim kazanacağım. Bu yarışmadan sonra kendime güvenimin artacağını düşünüyorum. Karşıma çıkacak herhangi bir zorlukta yarışmada başardıklarımı kendime anımsatacağım. Burada yaşça en küçük yarışmacıyım ve bir deneyimim de yok ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.