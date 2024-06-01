Eskişehir'de kovalamacayla yakalanan zanlının aracından uyuşturucu çıktı

Kovalamaca sırasında iki polis aracına ve B.G'nin kullandığı 26 AFB 687 plakalı minibüse çarpan otomobili durduran ekipler, M.S'yi gözaltına aldı.

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