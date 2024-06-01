Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kovalamacayla yakalanan zanlının aracından uyuşturucu çıktı

        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamacayla durdurulan aracında uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kovalamacayla yakalanan zanlının aracından uyuşturucu çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamacayla durdurulan aracında uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

        Şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

        Ekipler, bu çerçevede Eskişehir-Bursa kara yolunda "dur" ihtarına uymayan İran uyruklu M.S'nin (33) kullandığı 06 MD 1258 plakalı otomobili takibe aldı.

        Kovalamaca sırasında iki polis aracına ve B.G'nin kullandığı 26 AFB 687 plakalı minibüse çarpan otomobili durduran ekipler, M.S'yi gözaltına aldı.

        Aracında yapılan aramada 1 kilo 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Tepebaşı Belediyesine "işten çık...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Tepebaşı Belediyesine "işten çık...
        Eskişehir'de 1000 öğretmene, öğrencilerin dijital güvenliği için doğru inte...
        Eskişehir'de 1000 öğretmene, öğrencilerin dijital güvenliği için doğru inte...
        Eskişehir'de "Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması" başladı
        Eskişehir'de "Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması" başladı
        Eskişehir'de üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıkan 4 şüpheli göza...
        Eskişehir'de üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıkan 4 şüpheli göza...
        Eskişehir'de hidroelektrik santralinde çıkan yangında 14 işçi dumandan etki...
        Eskişehir'de hidroelektrik santralinde çıkan yangında 14 işçi dumandan etki...
        Eskişehir'de HES trafosu patladı; yangını söndüren 14 işçi dumandan etkilen...
        Eskişehir'de HES trafosu patladı; yangını söndüren 14 işçi dumandan etkilen...