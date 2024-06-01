Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesinde lisans programlarının mezuniyet törenleri başladı

        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesinin bazı fakültelerinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Üniversitesinde lisans programlarının mezuniyet törenleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesinin bazı fakültelerinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı.

        Üniversitenin lisans programlarının mezuniyet törenlerinden ilkinde, Eğitim, Edebiyat, İletişim Bilimleri ile Güzel Sanatlar fakültelerinin öğrencileri, Yunus Emre Yerleşkesi Çim Futbol Sahası'ndaki programda bir araya geldi.

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, törende yaptığı konuşmada, özel bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

        Öğrencilerin 4 yıl boyunca yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Erdal, şöyle konuştu:

        "Güzel dostluklar edindiniz, unutulmaz anılar biriktirdiniz. Mezuniyetlerini kutladığımız bütün fakültelerimiz, ülkemizde saygın ve seçkin bir yere sahip. Muhakkak ki başarınızın arkasındaki en büyük destekçileriniz, sevgili ailelerimiz. Sevgili ailelerimize de sizlere verdikleri destekler için çok teşekkür ediyorum. Başarınızın arkasında kıymetli hocalarımızın da destekleri var. Akademisyenlerimize de yollarınızı aydınlattığı için teşekkür ediyorum."

        Rektör Erdal, çağın gereklerine uygun, nitelikli eğitim verdiklerini dile getirdi.

        Tüm mezunların güzel yerlere geleceğinden şüphe duymadığını ifade eden Erdal, "Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edeceğinize güvenimiz tam. Sizler, bizim umudumuz ve geleceğimizsiniz. Anadolu Üniversitesi kimliğini daima gururla taşıyacak ve bizleri gururlandırmaya devam edeceksiniz." dedi.

        Akademisyenler ve mezunların ailelerinin de katıldığı program, keplerin fırlatılmasıyla sona erdi.

        Mezuniyet programları yarın İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm ve Açıköğretim fakültelerinin törenleriyle devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kovalamacayla yakalanan zanlının aracından uyuşturucu çıktı
        Eskişehir'de kovalamacayla yakalanan zanlının aracından uyuşturucu çıktı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Tepebaşı Belediyesine "işten çık...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Tepebaşı Belediyesine "işten çık...
        Eskişehir'de 1000 öğretmene, öğrencilerin dijital güvenliği için doğru inte...
        Eskişehir'de 1000 öğretmene, öğrencilerin dijital güvenliği için doğru inte...
        Eskişehir'de "Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması" başladı
        Eskişehir'de "Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması" başladı
        Eskişehir'de üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıkan 4 şüpheli göza...
        Eskişehir'de üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıkan 4 şüpheli göza...
        Eskişehir'de hidroelektrik santralinde çıkan yangında 14 işçi dumandan etki...
        Eskişehir'de hidroelektrik santralinde çıkan yangında 14 işçi dumandan etki...