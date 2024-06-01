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        Eskişehir'de sitenin bahçe korkuluğuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir sitenin bahçe korkuluğuna çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:07
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        Eskişehir'de sitenin bahçe korkuluğuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir sitenin bahçe korkuluğuna çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

        K.C. (18) idaresindeki 06 DLB 785 plakalı otomobil, Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde kontrolden çıkarak savrulduktan sonra bir sitenin bahçe korkuluğuna çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçtan hafif yaralı çıkarılan sürücü K.C, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Aracın çarpması sonucu yerinden sökülen metal çitler, bahçede oynayan çocukların yakınına düştü. Çocuklar, olaydan yara almadan kurtuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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