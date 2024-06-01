Eskişehir'de sitenin bahçe korkuluğuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir sitenin bahçe korkuluğuna çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir sitenin bahçe korkuluğuna çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
K.C. (18) idaresindeki 06 DLB 785 plakalı otomobil, Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde kontrolden çıkarak savrulduktan sonra bir sitenin bahçe korkuluğuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçtan hafif yaralı çıkarılan sürücü K.C, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aracın çarpması sonucu yerinden sökülen metal çitler, bahçede oynayan çocukların yakınına düştü. Çocuklar, olaydan yara almadan kurtuldu.
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