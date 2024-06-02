Eskişehirli girişimci, tasarladığı elektrikli bisikletin ihracatına başladı

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan elektronik mühendisi Gökhan Yağcı, oğluna rahat sürüş imkanı sağlama fikriyle oluşturduğu çalışmalarını ilerletip firmasını kurarak arkadaşlarıyla ürettiği elektrikli çocuk bisikletinin ihracatına başladı.

Çocuğuna bisiklet kültürü aşılamak için 3 tekerlekli bisiklet, akülü araba gibi alternatifleri deneyen Gökhan Yağcı, şu anda 5 yaşında olan oğlunun 2 yıl önce engebeli yerlerde zorlanması üzerine tasarım çalışması yürüttü.

Oğlunun bisiklet sürme tutkusundan yola çıkan Yağcı, rahat ve itiş gücü destekli bir bisiklet tasarlamak için kolları sıvadı. Mühendislik mesleğinin bilgi ve deneyiminden yararlanan Yağcı, yaptığı çalışmalar sonrasında onun rahatlıkla sürebileceği prototip tasarladı.

Meslektaşlarının tavsiyeleriyle pedal çevirdikçe enerji üreten ve sürüş desteği sağlayan bisikleti geliştirerek pazara sunmaya karar veren Yağcı, bir araya geldiği mühendis ekibiyle kurduğu iki katlı atölyede geçen yıl mart ayında seri üretime geçti. 3 ila 7 yaşlarına yönelik elektrikli bisikletin aylık üretimini 60 adete çıkaran Yağcı ve arkadaşları, ilk ihracatı İngiltere'ye yaptı. - "Yerli imkanlarla üretiliyor" Gökhan Yağcı, AA muhabirine, pedal çevirdikçe stoklanan enerjinin yokuş ile engebeli yollarda motora itiş gücü olarak geri dönüşü esasına dayanan 4 tekerlekli elektrikli bisikletin, uzaktan ebeveyn kontrolünün de bulunduğunu söyledi.

Hız limiti 7 kilometre olan bisikleti kullanan çocukların pedal çevirerek enerjisini atabileceğini belirten Yağcı, "Patentli bir şekilde teknolojimiz korunmakta, dolayısıyla biz üretmek zorundayız. Bu ürün herhangi bir şekilde Çin'den veya Avrupa'dan ithal edip de üretebileceğiniz bir şey değil, çünkü yok." dedi. Yağcı, bisikletin elektronik kartları, yazılımı, donanımı ve mobil uygulamasının da bulunduğunu anlattı. Mobil uygulamayı kendilerinin yaptığını ifade eden Yağcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki diğer şirketler sayesinde aldığımız partnerliklerimizle beraber üretiliyor. Bisikletin mekanik sistemi de Türkiye'de üretiliyor; şasi, kaynaklar, imalat, miller, bataryalar. Bunların hepsi kendi atölyemizde, yerli imkanlarla üretiliyor, buradaki firmalarla üretim sürecine giriyor. Tamamen yerli hattımızda ve katma değerli şekilde bizim fabrikamızdan çıkıyor. Ürün çıktıktan sonra bekleyen taleplerimiz vardı. O talepleri karşıladık. Şimdi hızlı bir şekilde satışlarımızı sürdürüyoruz. Şu anda sadece İngiltere'ye ihraç ediyoruz, ürünlerimiz orada satışta."