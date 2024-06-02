Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nden mezun olanlar için tören yapıldı

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin İktisat, İşletme ve Açıköğretim fakültelerinden mezun olanlar için tören düzenlendi.

Yunus Emre Yerleşkesi Çim Futbol Sahası'nda, 60 yaş üstü bireylere yönelik Tazelenme Üniversitesi ile Çocuk Üniversitesini bitirenlerin de yer aldığı tören, mezunların katılımcıları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fakültelerin birincileri, mezunlar adına konuşma yaptı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, gazetecilere, 42 yıldır "hayat boyu öğrenim"i felsefe edindiklerini söyledi.

"Bugün itibarıyla mezunlarımızın sayısı 4 milyonu geçti. Sistemimizde kayıtlı 1 milyon 200 bin öğrenciyle dünyanın en büyük 3'üncü üniversitesi konumundayız. 4 milyon demek, hemen hemen her ailede bir Anadolu Üniversitesi mezunu var demektir. Bu bireylerimiz arasında 30 bine yakın engelli vatandaşımız da var. Kimilerine yataklarında, kimilerine evlerinde eğitim götürmeye çalışıyoruz."

Farklı nedenlerden dolayı eğitim görememiş milyonlarca kişiye üniversite diploması sağladıklarını aktaran Erdal, şöyle devam etti:

Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin dünya çapında isim yapmış bir kurum olduğunu dile getirdi.

Avrupa, Afrika, Asya ve ABD'den öğrencileri olduğunu vurgulayan Erdal, "Her ne kadar bugün mezuniyetimize katılmamış olsalar da buradaki çeşitlilik onları da temsil ediyor. 81 ilden mezunlarımız burada. Anadolu Üniversitesi olarak eğitim camiasına ve ülkenin toplumsal kalkınmasına bu katkıyı verdiğimiz için gurur duyuyoruz." dedi.

Dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri, Prof. Dr. Erdal ve fakülte dekanları tarafından verildi. Sanatçı Bilge Nihan'ın konseriyle devam eden törenin sonunda mezunlar, kep fırlattı.