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        Eskişehir'de 2 otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:23
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        Eskişehir'de 2 otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        B.S. (23) idaresindeki 26 UD 859 plakalı otomobil, Alpu-Eskişehir kara yolunun Karahöyük Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden B.K'nin (33) kullandığı 06 FZF 82 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobillerin sürücüleri ile B.K. ile aynı araçta bulunan H.K. (58) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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