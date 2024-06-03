Eskişehir'de 2 otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobillerin sürücüleri ile B.K. ile aynı araçta bulunan H.K. (58) yaralandı.

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