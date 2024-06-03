Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de vatandaşlar 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için pedal çevirdi

        Türkiye Çevre Haftası kapsamında 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için düzenlenen Temiz Hava İçin Otomobilsiz Bir Gün temasıyla bisiklet turu başarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de vatandaşlar 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için pedal çevirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Çevre Haftası kapsamında 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için düzenlenen Temiz Hava İçin Otomobilsiz Bir Gün temasıyla bisiklet turu başarıyla tamamlandı.

        Programa bisikletleriyle katılan onlarca vatandaş, Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi istikametine pedal çevirdi.

        Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, 1972 yılından bu yana çevre bilincinin artırılması için Çevre Haftası'nın kutlandığını belirterek, bu sene düzenlenen etkinliklerin temasının "Hepimizin Bir Dünyası Var" olarak belirlendiğini dile getirdi.

        Çelik, gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakma bilinci ile hareket ettiklerini kaydederek, "3 Haziran tarihinin Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanması sebebiyle biz de birazdan Temiz Hava için otomobilsin bir gün diyecek ve pedallayacağız. Etkinliğimizin amacı, günlük hayatta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek ve bu sayede karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

        Etkinliğe kedisiyle birlikte katılan Mustafa Rahmi Erçetin, bisikleti hayatının her alanında kullandığını, bisikletin çağdaş bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, "Bisiklet sağlık, huzur ve mutluluk demek. Şimdi gençleri görüyorum, bisiklete çok ilgi gösteriyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın böyle anlamlı bir günde etkinlik düzenlemesi harika bir şey, kendilerini kutluyorum." dedi.

        Kedisini yanından hiç ayırmadığını dile getiren Erçetin, kedisinin de kendisine benzediğini ve bisikletle gezmeye alıştığını dile getirdi.

        Etkinliğe katılan lise 3. Sınıf öğrencisi Metehan Karacasu ise, sosyal medya aracılığıyla bisiklet turundan haberdar olduğunu kaydetti. Karacasu, son zamanlarda bisiklet kullanımını sıklaştırdığını belirtirken, "Bir günü anlamlı kılmak ve onun gereklerini yapmak çok güzel bir şey. Yılda bir kez olan bir etkinlik ve katıldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Özhaseki açıkladı! "Bazı illerde 40 dereceyi aşacak!"
        Bakan Özhaseki açıkladı! "Bazı illerde 40 dereceyi aşacak!"
        İhracatta mayıs rekoru
        İhracatta mayıs rekoru
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet

        Benzer Haberler

        Madalyalı maratoncu beden eğitimi öğretmeni, milli takımlara yeni sporcular...
        Madalyalı maratoncu beden eğitimi öğretmeni, milli takımlara yeni sporcular...
        Eskişehir'de 2 otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de 2 otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Eskişehir Teknik Üniversitesi mezun olan öğrencilerini törenle uğurladı
        Eskişehir Teknik Üniversitesi mezun olan öğrencilerini törenle uğurladı
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nden mezun olanlar için tören yapı...
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nden mezun olanlar için tören yapı...
        Eskişehirli girişimci, tasarladığı elektrikli bisikletin ihracatına başladı
        Eskişehirli girişimci, tasarladığı elektrikli bisikletin ihracatına başladı
        Eskişehir'de sitenin bahçe korkuluğuna çarparak devrilen otomobilin sürücüs...
        Eskişehir'de sitenin bahçe korkuluğuna çarparak devrilen otomobilin sürücüs...