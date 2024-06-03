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        EBB Başkanı Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ı ziyaret etti

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'a iade-i ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:13 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:13
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        EBB Başkanı Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ı ziyaret etti
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'a iade-i ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığındaki ziyarette konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, güzel ve verimli bir görüşme olduğunu belirtti.

        Ünlüce, "Genel Başkanlarımızın gerçekleştirdiği diyaloğu devam ettirmeliyiz ve ara ara böyle toplantılar yapmalıyız. Misafirperverlikleri için başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Ziyaretlerinden dolayı EBB Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür eden Başkan Albayrak ise şu ifadeleri kullandı:

        "Ayşe Ünlüce başkanımıza ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Eskişehir'imizin sorunları ile alakalı bir durum olduğunda saat mefhumu olmaksızın bir telefon kadar yakınız. Şehrin önünü açacak her projede merkezi yönetim nezdinde elimizden geleni yapmaya hazırız. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Ayşe hanımefendi ve beraberindeki heyetle yaptığımız görüşmede şehrimiz için düşündüğümüz projeleri değerlendirdik ve sıkıntı olan noktalarda karşılıklı olarak şehrin geleceği adına uzlaşı içinde elimizden geleni yapacağımızı konuştuk. Her zaman söylediğimiz gibi mottomuz Eskişehir."

        Ziyarette, Başkan Ünlüce'ye, AK Parti İl Eskişehir Büyükşehir Belediye 1'inci Başkan Vekili Hasan Ünal, 2'nci Başkan Vekili Ali Haydar Çelik ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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