EBB Başkanı Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ı ziyaret etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'a iade-i ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanlığındaki ziyarette konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, güzel ve verimli bir görüşme olduğunu belirtti.

Ünlüce, "Genel Başkanlarımızın gerçekleştirdiği diyaloğu devam ettirmeliyiz ve ara ara böyle toplantılar yapmalıyız. Misafirperverlikleri için başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretlerinden dolayı EBB Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür eden Başkan Albayrak ise şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe Ünlüce başkanımıza ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Eskişehir'imizin sorunları ile alakalı bir durum olduğunda saat mefhumu olmaksızın bir telefon kadar yakınız. Şehrin önünü açacak her projede merkezi yönetim nezdinde elimizden geleni yapmaya hazırız. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Ayşe hanımefendi ve beraberindeki heyetle yaptığımız görüşmede şehrimiz için düşündüğümüz projeleri değerlendirdik ve sıkıntı olan noktalarda karşılıklı olarak şehrin geleceği adına uzlaşı içinde elimizden geleni yapacağımızı konuştuk. Her zaman söylediğimiz gibi mottomuz Eskişehir."