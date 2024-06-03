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        Eskişehir'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:32
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        Eskişehir'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği silah ve mühimmatları evinde sakladığı, satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 21 tabanca şarjörü, 11 tabanca üst kapağı, 165 muhtelif tabanca parçası, 76 fişek, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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