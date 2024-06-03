Eskişehir'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği silah ve mühimmatları evinde sakladığı, satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.