Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de camilerde Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdiği iddia edilen alkollü şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de girdiği 2 camide Kur'an-ı Kerim'leri yırttığı öne sürülen alkollü şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de camilerde Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdiği iddia edilen alkollü şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de girdiği 2 camide Kur'an-ı Kerim'leri yırttığı öne sürülen alkollü şüpheli gözaltına alındı.

        Dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami'ne gelen M.E.S. (25) cami içindeki dolapta bulunan Kur'an-ı Kerim'i yırttı.

        Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis, M.E.S'yi yakaladı.

        Sağlık kontrolünde alkollü olduğunu belirlenen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        ChatGPT'de erişim sorunu
        ChatGPT'de erişim sorunu
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Çöp ev davasında 15 yıl hapis cezasına anneden tepki: AİHM'e gideceğim
        Çöp ev davasında 15 yıl hapis cezasına anneden tepki: AİHM'e gideceğim
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        "Değişen Dünyada Bağımlı Olma" programı açılışı yapıldı
        "Değişen Dünyada Bağımlı Olma" programı açılışı yapıldı
        Eskişehir'de Ticaret Bakanlığı ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket den...
        Eskişehir'de Ticaret Bakanlığı ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket den...
        Atölyeye çevirdiği evinde 15 silahla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Atölyeye çevirdiği evinde 15 silahla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Eskişehir'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        EBB Başkanı Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ı ziyaret...
        EBB Başkanı Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ı ziyaret...
        Eskişehir'de vatandaşlar 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için pedal çevirdi
        Eskişehir'de vatandaşlar 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için pedal çevirdi