Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in Eskişehir'deki yakınlarına şehadet haberi verildi

Şehidin annesi Zarife Özen'in 1978 yılında vefat ettiği, İzmir'de 9 yaşındaki kızıyla ikamet eden eşi Şeyma Özen'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

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