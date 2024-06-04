Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in Eskişehir'deki yakınlarına şehadet haberi verildi

        Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi, Eskişehir'deki babaevine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in Eskişehir'deki yakınlarına şehadet haberi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi, Eskişehir'deki babaevine ulaştı.

        Yetkililer, şehidin Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Yüksel Özen'in evine gelerek, şehadet haberini verdi.

        Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Komşuları, baba Mehmet Yüksel Özen ve yakınlarına taziyelerini iletti, babaevinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

        Şehidin annesi Zarife Özen'in 1978 yılında vefat ettiği, İzmir'de 9 yaşındaki kızıyla ikamet eden eşi Şeyma Özen'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        ChatGPT'de erişim sorunu
        ChatGPT'de erişim sorunu
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        İki camiye girip, Kur'an-ı Kerim'lere zarar veren şüpheliye gözaltı
        İki camiye girip, Kur'an-ı Kerim'lere zarar veren şüpheliye gözaltı
        Eskişehir'de camilerde Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdiği iddia edilen alkol...
        Eskişehir'de camilerde Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdiği iddia edilen alkol...
        "Değişen Dünyada Bağımlı Olma" programı açılışı yapıldı
        "Değişen Dünyada Bağımlı Olma" programı açılışı yapıldı
        Eskişehir'de Ticaret Bakanlığı ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket den...
        Eskişehir'de Ticaret Bakanlığı ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket den...
        Atölyeye çevirdiği evinde 15 silahla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Atölyeye çevirdiği evinde 15 silahla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Eskişehir'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi