GÜNCELLEME - Eskişehir'de camilerde Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdiği iddia edilen alkollü şüpheli tutuklandı

M.E.S'nin savcılık sorgusunda, "Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım." dediği öğrenildi.

Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i de yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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