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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de camilerde Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdiği iddia edilen alkollü şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de girdiği 2 camide Kur'an-ı Kerim'leri yırttığı iddiasıyla gözaltına alınan alkollü şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:40
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de camilerde Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdiği iddia edilen alkollü şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de girdiği 2 camide Kur'an-ı Kerim'leri yırttığı iddiasıyla gözaltına alınan alkollü şüpheli tutuklandı.

        Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami'ne gelen M.E.S. (25) cami içindeki dolapta bulunan Kur'an-ı Kerim'i yırttı.

        Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i de yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis, şüpheli M.E.S'yi yakaladı.

        Sağlık kontrolünde alkollü olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        M.E.S'nin savcılık sorgusunda, "Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım." dediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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