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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 23:13 Güncelleme: 04.06.2024 - 23:13
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce yapılan iki ayrı çalışmada, şüpheliler S.K. ve T.P. yakalandı.

        Operasyonda, 1680 sentetik hap ve 29,36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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