Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak'ta aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki aile arasında çocuklarının kavga etmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada aynı aileden Gülzamir H. (27), Aghamir H. (27) ve Selamı H. (20) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Gülzamir H. sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Aghamir H. ile Selamı H. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.