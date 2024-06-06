İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden Kurban Satış Pazarı'nda denetim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Kurban Satış Pazarı'nda denetim ve kontrol gerçekleştirildi.

Kurban pazarındaki denetim ve kontroller İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Sert, görevli veteriner hekimler ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapıldı.

Yurt, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi olduğu gibi bayram süresi boyunca hayvan hareketleri için yol kontrollerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuzluklara, yaşayabilecekleri sıkıntılara karşı hizmet vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.