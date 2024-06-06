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        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden Kurban Satış Pazarı'nda denetim

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Kurban Satış Pazarı'nda denetim ve kontrol gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:52
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        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden Kurban Satış Pazarı'nda denetim
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        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Kurban Satış Pazarı'nda denetim ve kontrol gerçekleştirildi.

        Kurban pazarındaki denetim ve kontroller İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Sert, görevli veteriner hekimler ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapıldı.

        Yurt, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi olduğu gibi bayram süresi boyunca hayvan hareketleri için yol kontrollerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuzluklara, yaşayabilecekleri sıkıntılara karşı hizmet vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tarım Cebimde" adlı mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açıldığını anımsatan Kurt, şunları bildirdi:

        "Söz konusu mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Kurbanda kesilen hayvanların sistemden düşülebilmesi için pasaportlarının ve küpelerinin en geç 7 gün içinde Tarım ve Orman Müdürlüklerimize teslim edilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımız bayram öncesinde, süresince ve sonrasında karşılaştıkları her türlü olumsuzluk ve sorunları Alo 174 veya Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bildirebilirler."

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