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        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Eskişehir merkezli 4 ilde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:10
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        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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        Eskişehir merkezli 4 ilde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Teknik Büro Amirliklerine bağlı ekipler, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Eskişehir merkezli Adana, İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 11 zanlıyı yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Eskişehir'e getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan G.B, S.B, Ö.C. ve M.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri öne sürülen 22 milyon 882 bin lira için "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerini aklama" suçundan ayrıca işlem yapılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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