GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri öne sürülen 22 milyon 882 bin lira için "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerini aklama" suçundan ayrıca işlem yapılacağı öğrenildi.

Zanlılardan G.B, S.B, Ö.C. ve M.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Teknik Büro Amirliklerine bağlı ekipler, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

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