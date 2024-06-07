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        Eskişehir'de cinayet sanığı baba ve oğluna müebbet hapis talebi

        Eskişehir'de husumetli oldukları kişiyi tabancayla öldürdükleri öne sürülen baba ve oğlunun yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıkların müebbet hapsini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:32 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:32
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        Eskişehir'de cinayet sanığı baba ve oğluna müebbet hapis talebi
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        Eskişehir'de husumetli oldukları kişiyi tabancayla öldürdükleri öne sürülen baba ve oğlunun yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıkların müebbet hapsini istedi.

        Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklar Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. hazır bulundu. Duruşmaya, maktul Hüseyin Yurdusever'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Hüseyin T, savunmasında, ayağı sakat olduğu için ihtiyaçlarını karşılayamadığını, fizik tedaviye gitmek için tahliyesini ve beratını talep etti. Sanıklardan Süleyman T. de suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi.

        Öldürülen kişinin babası Mahmut Yurdusever ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, her iki sanığın "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbetle cezalandırılmasını gerektiği yönünde görüş bildirdi.

        Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunmalarını yapmak için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

        - Olayın geçmişi

        Şeker Mahallesi'nde 4 Ekim 2023'te Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile aralarında husumet bulunan Hüseyin Yurdusever arasında silahlı kavga çıkmış, tabancayla vurularak yaralanan Yurdusever kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Kavgada yaralanan 19 yaşındaki Süleyman T. ile babası Hüseyin T, tedavilerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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