Eskişehir'de asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü 88 personel ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü timiyle Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokağı'nda asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 1975 kişi sorgulanırken, bir şüphelinin "ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi" suçundan arandığı, 2 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

495 aracın kontrol edildiği uygulamada, bir araçta 518 sentetik uyuşturucu hap, bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 51 sürücüye çeşitli ihlallerden işlem yapıldı.