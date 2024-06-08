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        Eskişehir'de asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

        Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:42
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        Eskişehir'de asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı
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        Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü 88 personel ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü timiyle Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokağı'nda asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 1975 kişi sorgulanırken, bir şüphelinin "ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi" suçundan arandığı, 2 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

        495 aracın kontrol edildiği uygulamada, bir araçta 518 sentetik uyuşturucu hap, bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 51 sürücüye çeşitli ihlallerden işlem yapıldı.

        Umuma açık 42 iş yerinin de denetlendiği uygulamada 2 işletmeye gerekli işlem gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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