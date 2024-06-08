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        Almanya'dan 18 sportif uçakla Türkiye turuna çıkan pilotlar Eskişehir'de konakladı

        Almanya'dan 18 sportif uçakla Türkiye gezisi için yola çıkan havacılık tutkunları, Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde konuk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:40
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        Almanya'dan 18 sportif uçakla Türkiye turuna çıkan pilotlar Eskişehir'de konakladı
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        Almanya'dan 18 sportif uçakla Türkiye gezisi için yola çıkan havacılık tutkunları, Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde konuk edildi.

        Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Fly 2 Troy Grubunun organizasyonuyla Almanya'dan Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini görmeye gelen havacılık tutkunları, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan yaklaşık 1,5 saatlik uçuşla Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine ulaştı.

        Dernek üyelerince Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde apronda çiçeklerle karşılanan pilotlar ve aileleri, Sky Cafe'de dinlendikten sonra çeşitli uçak motorları ve hava araçlarının sergilendiği M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.

        Grup üyeleri, bir günlük ziyaretin ardından Avrupa'ya dönmek üzere uçaklarıyla havalandı.

        Bu arada, 2015'ten bu yana her yıl eylülde yapılan Sivrihisar Hava Gösterileri'nin, Avrupa Hava Gösterileri Konseyince Avrupa'da icra edilen önemli Hava Gösterileri Listesi'ne alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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