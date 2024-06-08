Almanya'dan 18 sportif uçakla Türkiye turuna çıkan pilotlar Eskişehir'de konakladı

Almanya'dan 18 sportif uçakla Türkiye gezisi için yola çıkan havacılık tutkunları, Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde konuk edildi.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Fly 2 Troy Grubunun organizasyonuyla Almanya'dan Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini görmeye gelen havacılık tutkunları, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan yaklaşık 1,5 saatlik uçuşla Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine ulaştı.

Dernek üyelerince Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde apronda çiçeklerle karşılanan pilotlar ve aileleri, Sky Cafe'de dinlendikten sonra çeşitli uçak motorları ve hava araçlarının sergilendiği M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.