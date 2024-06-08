Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar, zor anlar yaşadı.

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