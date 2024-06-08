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        Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:58
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        Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
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        Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar, zor anlar yaşadı.

        Trafik polisleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Ayrıca, kent merkezinde "mammatus" bulutlarının oluştuğu gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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