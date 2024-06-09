Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Bursa ve çevre illerde çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimleri için oy kullanıyor

        Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa ve çevre illerde çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimleri için oy kullanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

        Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar ilde kurulan 41 sandıkta saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

        Bulgaristan'ın Bursa Konsolosluğunun önüne gelen Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan, Bulgaristan'da 2 yıl içinde 6'ncı parlamento seçiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Balkan, "Bugün üniversite imtihanları olduğu için yoğunluk bir önceki seçimlere göre biraz daha geriden gidiyor ama insanların katılımı muhtemelen öğleden sonra daha yoğun olacak. Seçim bölgelerini geziyoruz. Çifte vatandaşlarımız hiç beklemeden rahatlıkla oy kullanabiliyorlar. 20.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi." dedi.

        Çifte vatandaşların geniş katılımıyla güzel bir seçim olmasını ümit ettiklerini vurgulayan Balkan, "Seçim, Bulgaristan Türkleri ve Bulgaristan Devleti için hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

        Orhangazi ilçesinde de Tuna İlkokulu'nda kurulan sandıklarda çifte vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de de Çankaya Mahallesi'ndeki Plevne Özel İdare Ortaokulunda, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu ile Ali Olcay İlkokulunda birer sandık kuruldu.

        Oy kullanmak için Plevne Özel İdare Ortaokuluna gelen vatandaşlar, burada kurulan bir sandıkta oy kullanıyor. Elektronik ortamda yapılan seçimlerde, seçmenler kimlik belgesiyle oy verebiliyor.

        Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, gazetecilere, oy verme işleminin sabahın erken saatlerinde başladığını belirtti.

        Eskişehir'de 4 bin kadar çifte vatandaşın yaşadığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

        "Türkiye genelinde 166 sandık kuruldu. Eskişehir'de de 3 sandığımız var. Tabii bu seçimleri oldukça önemsiyoruz çünkü Bulgaristan'daki kardeşlerimize yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Türkiye'den destekle onlara yön vermek istiyoruz."

        Aydın, AP seçimlerinde Türkiye'den kullanılacak oyların önem taşıdığını sözlerine ekledi.

        - Çanakkale

        Çanakkale merkezdeki Cumhuriyet İlkokulu ile Gökçeada ilçesindeki Uğurlu İlkokulu'nda birer sandık kuruldu.

        Cumhuriyet İlkokulu'na gelen seçmenler, görevliler tarafından yapılan liste ve kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

        Çanakkale Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Ahmet Uslu, resmi kayıtlara göre Çanakkale'de 900'e yakın oy kullanma hakkı olan seçmenin yaşadığını söyledi.

        Önceki seçimlerde 500 seçmenin sandığa gittiğini belirten Uslu, "Hedefimiz 500'e yakın oy kullanılmasını sağlamak ama altı ayda bir seçim yapıldığı için insanlarda bir bıkkınlık oldu. Seçimle bu işin çözümlenmeyeceği düşüncesiyle özellikle Türk kardeşlerimiz sandığa gitmiyor. Dernek olarak seçmenlerin sandığa gitmeleri için tek tek telefonla sandığa davet ettik." dedi.

        Seçim konusunda Çanakkale'de konsolosluğun partneri olduklarını aktaran Uslu, bütün işlemlerin derneğin gözetiminde yapıldığını belirtti.

        - Yalova

        Yalova'da Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu'na gelen vatandaşlar, gerekli kontrollerinin ardından sandıklara giderek oy kullandı.

        Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde Gazi Osman Paşa İlköğretim Okuluna iki, Çiftlikköy ilçesindeki 500 Evler Mahallesi ile Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki dernek binasına birer sandık kurulduğunu ifade etti.

        Çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin rahatlıkla oylarını kullanabilmesi için gerekli tüm çalışmanın yapıldığını ve akşam 20.00'ye kadar sandıklarda oy kullanılabileceğini bildiren Özgür, şöyle konuştu:

        "Herkesi bugün sandığa davet ediyorum. Geleceğinle geçmişini aydınlatmak için, ata topraklarındaki bağları koparmamak adına, oradaki akrabalarımıza destek olmak adına bugün lütfen sandığa gelerek oyunuzu kullanın. Demokrasilerde oyunu kullanırsan hak talep edebilirsin. Bir oy demeyin. Bir oy Bulgaristan Türklerinin kaderini değiştirebilir."

        - Kütahya

        Kütahya’da çifte vatandaşlar, Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu’nda oylarını kullandı.

        Oy kullanma işlemi öncesi görevliler vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti. 1989'da zorunlu göçle Kütahya'ya yerleşen çifte vatandaş ve sandık kurulu başkanı İsmail Molla, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesiller için sandık başına gitmenin önemli olduğunu belirtti.

        Bu bilinçle Kütahya’daki çifte vatandaşlar olarak oylarını kullandıklarını dile getiren Molla, "Geçmişin, atalarımızın aziz hatırasına ve gelecek nesillerimizin güzel geleceklerine sahip çıkmak için bugün hep birlikte sandıktayız. Bu süreçte bize destek olan Kütahya Valimize ve diğer kurumlara teşekkür ederiz. Seçimler hepimize hayırlı olsun." dedi.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de Yunus Emre Ortaokulu, Bandırma Bilim Sanat Merkezi ve Ayvalık Halk Eğitim Merkezi'nde birer sandık kuruldu.

        Yunus Emre Ortaokuluna gelen seçmenler, görevliler tarafından yapılan liste ve kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

        Balıkesir Balkan Göçmenleri Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Akpınar, Balıkesir'de 500'e yakın kişinin oy kullanacağını belirtti.

        - Bilecik

        Kentteki Malhun Hatun İlkokuluna gelen seçmenler, kurulan sandıkta oy kullanmaya başladı.

        Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

        Bilecik Bulgaristan Göçmenleri Koordinatörü Orhan Şenkurt, AA muhabirine, seçimlerin oy kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileğinde bulunarak, "Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlarımız oy kullanıyorlar. Oy kullanma işlemine vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Bilecik ve ilçeler olmak üzere 300 seçmenimiz bulunuyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Pişti oldular
        Pişti oldular

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
        Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
        Almanya'dan 18 sportif uçakla Türkiye turuna çıkan pilotlar Eskişehir'de ko...
        Almanya'dan 18 sportif uçakla Türkiye turuna çıkan pilotlar Eskişehir'de ko...
        Eskişehir'de asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı
        Eskişehir'de asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı
        Eskişehir'de cinayet sanığı baba ve oğluna müebbet hapis talebi
        Eskişehir'de cinayet sanığı baba ve oğluna müebbet hapis talebi
        Eskişehir'de Togg'larla "sıfır atık" yazıldı
        Eskişehir'de Togg'larla "sıfır atık" yazıldı
        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 gözaltı, 145 kadına işlem, 22 mil...
        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 gözaltı, 145 kadına işlem, 22 mil...