Bursa ve çevre illerde çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimleri için oy kullanıyor

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar ilde kurulan 41 sandıkta saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosluğunun önüne gelen Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan, Bulgaristan'da 2 yıl içinde 6'ncı parlamento seçiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Balkan, "Bugün üniversite imtihanları olduğu için yoğunluk bir önceki seçimlere göre biraz daha geriden gidiyor ama insanların katılımı muhtemelen öğleden sonra daha yoğun olacak. Seçim bölgelerini geziyoruz. Çifte vatandaşlarımız hiç beklemeden rahatlıkla oy kullanabiliyorlar. 20.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi." dedi.

Çifte vatandaşların geniş katılımıyla güzel bir seçim olmasını ümit ettiklerini vurgulayan Balkan, "Seçim, Bulgaristan Türkleri ve Bulgaristan Devleti için hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.