Eskişehir'de iki grubun silahlı ve sopalı kavgasında bir kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Paşasoylu Sokak'ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup, sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında şüpheli E.G. üzerindeki tabancayla ateş ederek S.K'yi bacağından yaralandı.

Kavga, bölgede bulunan ve emekli polis memuru olduğu öne sürülen bir kişinin tabancayla havaya ateş etmesiyle sona erdi.