Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de iki grubun silahlı ve sopalı kavgasında bir kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de iki grubun silahlı ve sopalı kavgasında bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Paşasoylu Sokak'ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup, sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında şüpheli E.G. üzerindeki tabancayla ateş ederek S.K'yi bacağından yaralandı.

        Kavga, bölgede bulunan ve emekli polis memuru olduğu öne sürülen bir kişinin tabancayla havaya ateş etmesiyle sona erdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Şüpheli E.G, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.K. ise sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

        Bu arada kavga anı, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntüde, kavgaya karışan başka bir kişinin, bölgedeki bir iş yerinin önünden aldığı mutfak tüpüyle karşısındaki kişiye vurmaya çalıştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Bursa ve çevre illerde çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimleri için oy kul...
        Bursa ve çevre illerde çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimleri için oy kul...
        Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
        Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
        Almanya'dan 18 sportif uçakla Türkiye turuna çıkan pilotlar Eskişehir'de ko...
        Almanya'dan 18 sportif uçakla Türkiye turuna çıkan pilotlar Eskişehir'de ko...
        Eskişehir'de asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı
        Eskişehir'de asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı
        Eskişehir'de cinayet sanığı baba ve oğluna müebbet hapis talebi
        Eskişehir'de cinayet sanığı baba ve oğluna müebbet hapis talebi
        Eskişehir'de Togg'larla "sıfır atık" yazıldı
        Eskişehir'de Togg'larla "sıfır atık" yazıldı