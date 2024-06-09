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        Eskişehir'de 8 gündür aranan kadının cesedi bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadının cesedi 8 gün sonra bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 20:29 Güncelleme: 09.06.2024 - 20:29
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        Eskişehir'de 8 gündür aranan kadının cesedi bulundu
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadının cesedi 8 gün sonra bulundu.

        Atatürk Bulvarı üzerindeki tramvay durağı yakınlarında kaybolduktan sonra haber alınamayan 74 yaşındaki alzheimer hastası Karslıoğlu için yakınları 1 Haziran'da ihbarda bulundu.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesi'nde, Regülatör Piknik Alanı yakınındaki ormanlık alanda kadın cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan çalışmada, cesedin Karslıoğlu'na ait olduğunu tespit edildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karslıoğlu'nun cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ekipler, Karslıoğlu'nun, kaybolduğu bölgeden ormanlık alana kadar yürüdüğünü belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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