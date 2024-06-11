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        Eskişehir'de evinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:44 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:44
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        Eskişehir'de evinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evinde uyuşturucu üretmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 gram esrar, ⁠⁠8 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, tabanca, 230 adet tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve 30 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "yasa dışı kenevir ekimi", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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