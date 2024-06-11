Eskişehir'de evinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "yasa dışı kenevir ekimi", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

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